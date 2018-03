The Shape of Water: un beau film sous influences ***1/2

L'entrée en matière est à la fois séduisante et très intrigante. Un appartement entier est submergé d'eau et la locataire des lieux y évolue avec grande aisance. La réalité quotidienne vient toutefois vite rattraper Elisa (Sally Hawkins), une femme muette qui, tous les jours, se rend dans un endroit où les autorités gouvernementales mènent des expériences. Elle y fait du ménage.

En offrant cette variation de La belle et la bête de Cocteau, Guillermo del Toro plonge dans une histoire à caractère romantique où convergent plusieurs styles. En plus du drame sentimental, The Shape of Water peut revendiquer la nature fantastique du récit, et emprunter aussi au film noir, au drame d'espionnage et à la comédie musicale.