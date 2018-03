The Last Jedi: en attendant l'étincelle ***1/2

L'as pilote Poe Dameron (Oscar Isaac), relégué au second plan dans l'épisode précédent, amène ici un autre élément de nouveauté : de la dissension au sein de la Résistance. En s'opposant aux ordres de Leia et de la vice-amirale Amilyn Holdo (Laura Dern), il brise l'image souvent trop lisse des «bons». La dynamique entre Oscar Isaac et Carrie Fisher permet au huis clos qui se déroule à l'intérieur du vaisseau amiral de la Résistance de rester captivant.

La mort inattendue de Carrie Fisher, il y a près d'un an, fait en sorte que ses scènes, surtout celle avec Luke, revêtent une émotion plus tangible que si le destin en avait décidé autrement. Même si cet effet n'était pas prévu, il faut certainement reconnaître au réalisateur et scénariste Rian Johnson un peu de mérite pour la place qu'il a laissée à la princesse dans son histoire. Elle est dévouée, optimiste et inspirante.

Intrigue inutile

The Last Jedi est le plus long chapitre de la série. L'action et les revirements font en sorte qu'on ne s'ennuie pas, mais le retrait de quelques scènes aurait donné un film mieux resserré, en plus d'évacuer certains éléments irritants. L'intrigue mettant en vedette l'attachant Finn (John Boyega) et la nouvelle venue Rose Tico (Kelly Marie Tran) rompt avec le ton du reste de l'aventure et n'a, en fin de compte, pratiquement aucun impact.

C'est au dernier acte que The Last Jedi devient imprévisible et survolté. La charge émotive augmente d'un cran et on se demande parfois comment se sentir par rapport aux décisions des héros. Un sentiment plutôt inédit dans cet univers. Cependant, le moment « wow », celui qui nous transporte depuis 40 ans de film en film, n'a pas réellement lieu. L'étincelle qu'on espérait ne se produit pas. Il faut croire qu'on a décidé de la garder pour la suite.

* * * 1/2

Star Wars - The Last Jedi (V.F.: Star Wars - Les derniers Jedi). Science-fiction de Rian Johnson. Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Mark Hamill. 2 h 30.

