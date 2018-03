Ta peau si lisse: un Bestiaire humain ***

L'histoire: Jean-François, Ronald, Alexis, Cédric, Benoit et Maxim sont des gladiateurs des temps modernes. De l'homme fort au culturiste de haut niveau en passant par le vétéran devenu entraîneur, ils partagent tous une même définition et une même obsession du dépassement de soi.

Ta peau si lisse fait partie de la frange essayiste du cinéma de Denis Côté, celle qui comprend en outre des films comme Carcasses, Bestiaire et Que ta joie demeure. Lancé à Locarno, aussi présenté au TIFF, au festival de New York et un peu partout sur le circuit festivalier mondial, ce film-essai de Denis Côté plonge dans le monde du culturisme.

Le cinéaste québécois expose avec beaucoup de sensibilité et de respect la vulnérabilité intérieure d'hommes dont l'existence est entièrement vouée à la sculpture de leur corps, comme s'ils se construisaient des montagnes de muscles pour mieux affronter la vie.