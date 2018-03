Blade of the Immortal: pour amateurs ***

L'histoire: Basé sur le manga du même nom publié pour la première fois par Hiroaki Samura en 1993, Blade of the Immortal évoque l'histoire d'un guerrier samouraï immortel, qui ne peut lever sa malédiction que d'une seule manière: en tuant beaucoup.

À 57 ans, Takashi Miike (13 Assassins) propose aujourd'hui son 100e film. Le cinéaste japonais a atteint un statut culte en explorant tous les genres. Chéri des festivals de cinéma (particulièrement Fantasia), souvent sélectionné à Cannes (Blade of the Immortal fut lancé sur la Croisette en Séance de minuit), Miike est l'auteur d'une oeuvre foisonnante, construite autant d'oeuvres underground que de productions plus ambitieuses.

Blade of the Immortal fait partie de la seconde catégorie. Pour l'apprécier, il faut assurément être un adepte du genre au départ. Pendant plus de deux heures, Miike orchestre brillamment une série d'affrontements sanglants, distillant néanmoins des parcelles d'humour à travers un récit qui s'étale sur plusieurs décennies. Le tout converge vers une ultime bataille, laquelle comblera les attentes des amateurs d'arts martiaux.