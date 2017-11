L'amant double: froid et clinique ***

Depuis toujours, le thème de la gémellité inspire les créateurs, en ce qu'il permet à ces derniers de plonger dans le monde des fantasmes et les méandres psychanalytiques qu'il recèle. Pour un cinéaste comme François Ozon, qui aime entraîner le spectateur sur des pistes qui n'ont parfois rien à voir avec la réalité qu'il dépeint, cette adaptation d'un roman de Joyce Carol Oates lui donne une parfaite occasion.

Arpentant des territoires déjà labourés par Hitchcock, de Palma et Cronenberg, pour ne nommer qu'eux, le réalisateur de Frantz propose un film dans lequel on joue pleinement des effets de miroir, sous l'emprise desquels un trouble s'installe, forcément.

Marine Vacth, révélée il y a quatre ans grâce à Jeune et jolie, du même Ozon, offre une performance remarquable dans le rôle de cette jeune femme coincée entre deux êtres si semblables et si différents à la fois. Cela dit, l'approche très clinique qu'emprunte le cinéaste pour raconter cette histoire fait en sorte que le spectateur s'en sentira parfois plus détaché. Aussi, le contraste entre les jumeaux (incarnés tous deux par Jérémie Renier) est parfois souligné à trop gros traits.

DRAME

L'amant double

François Ozon

Avec Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset

1 h 47

Trois étoiles