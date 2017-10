Le jeune Karl Marx: de quoi sont faites les révolutions ***1/2

L'histoire: Entre l'Allemagne, la France, la Belgique et l'Angleterre, une histoire d'amitié et de passion intellectuelle se noue entre Karl Marx et Friedrich Engels, qui mènera en 1848 à la rédaction du Manifeste du Parti communiste.

Faire un film biographique sur Karl Marx est déjà une audace en soi. Encore sous le choc de son excellent documentaire I Am Not Your Negro, qui démontrait l'acuité de la pensée de James Baldwin sur la question raciale aux États-Unis, on se demandait bien comment Raoul Peck allait aborder un monument tel que Karl Marx - considéré d'ailleurs par beaucoup comme poussiéreux -, qui plus est par la fiction.

On est d'abord étonné par un traitement cinématographique assez classique du sujet, mais là réside probablement la subversion de ce film: en reprenant certains codes traditionnels du biopic - les grands moments, les costumes, les reconstitutions historiques, les citations célèbres - Raoul Peck s'emploie à redonner chair à une figure désincarnée, selon le langage cinématographique populaire d'aujourd'hui.