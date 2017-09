American Assassin: des machines à tuer **1/2

Les dialogues tournent plutôt autour d'un seul et même sujet: comment devenir le meilleur espion et assassin possible. Les spectateurs friands de scènes de combat seront ainsi servis, mais les autres pourraient trouver le temps un peu long.

Malgré tout, une question intéressante est posée en filigrane: nos ennemis sont-ils toujours ceux que l'on croit ? Nos alliés peuvent-ils plutôt être nos ennemis?

Les producteurs ne cachent pas leur désir de réaliser d'autres volets de la populaire série de Flynn si American Assassin connaît le succès espéré.

* * 1/2

American Assassin (V.F.: Assassin américain). Thriller de Michael Cuesta. Avec Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Taylor Kitsch. 1h51.

