mother!: dérapages incontrôlés ***

De son aveu même, Darren Aronofsky voulait entraîner le spectateur dans une expérience différente, intense, parsemée de sensations fortes, en poussant encore plus loin une approche déjà explorée dans Requiem for a Dream et Black Swan. Fallait-il pour autant tomber dans le grand guignol au cours du dernier acte de son nouveau film?

Clairement scindé en deux, mother! est beaucoup mieux maîtrisé dans la première heure, alors que le couple que forment un écrivain (Javier Bardem) et une femme beaucoup plus jeune (Jennifer Lawrence) accueille au sein de sa demeure, au grand dam de l'épouse (aucun personnage n'a de nom), un couple d'admirateurs qui s'incruste dans leur vie. Michelle Pfeiffer, qu'il fait bon retrouver dans un rôle aussi consistant, fait flèche de tout bois et Ed Harris offre aussi une excellente composition.