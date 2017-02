Ceux qui font les révolutions...: dépossessions ****

On a beau se creuser la tête, on ne se souvient pas d'une telle ambition expérimentale au cinéma québécois depuis longtemps, depuis les années 60 et 70 en fait, quand les cinéastes étaient traversés par les idées révolutionnaires ou le rêve indépendantiste. Mathieu Denis et Simon Lavoie, qui signent ici leur deuxième réalisation ensemble après le terrible Laurentie, entre leurs projets personnels, sont vraiment dans la lignée de cette cinématographie nationaliste et engagée de laquelle la génération qui a suivi a généralement pris ses distances dans les 20 dernières années. Disons qu'ils sont pas mal seuls dans leur ligue.

Que reste-t-il du printemps 2012, de cette révolte étudiante qui avait fini par dépasser le simple cadre d'une opposition à une hausse des droits de scolarité? Un grand désenchantement de la jeunesse la plus engagée, selon ce film, dont le titre, qui est une phrase plus qu'un titre, est de Saint-Just, figure radicale de la Révolution française, qui appelait à la mort du roi Louis XVI... On peut aussi bien l'appliquer à quelque chose qui ne s'est pas produit en 2012 qu'au destin des quatre personnages du film s'ils échouent dans leur entreprise révolutionnaire, pourtant condamnée d'avance. L'ombre d'Albert Camus plane sur ce pur objet de cinéma, celle de L'homme révolté, bien sûr, mais aussi celle de la pièce Les justes, si l'on pense aux questionnements moraux de l'usage de la violence pour une cause.

Pas de faux-fuyants chez Denis et Lavoie, qui abordent de front ce qu'est l'engagement absolu pour des jeunes qui veulent sincèrement changer le monde, que ça nous plaise ou non. Avec tout ce que cela a de poignant et d'insupportable à la fois, de courageux et de borné. Le résultat est confrontant, choquant et fascinant.

Ils se sont donné des noms de résistants. Giutizia (Charlotte Aubin), Tumulto (Laurent Bélanger), Ordine Nuovo (Emmanuelle Lussier-Martinez) et Klas Batalo (Gabrielle Tremblay) forment un groupe soudé et égalitaire selon des règles très strictes. Tout est en commun, l'appartement, l'argent, l'affection, les plans d'action, de même que leurs violentes autocritiques rappelant les groupes communistes. Ils refusent la sexualité «parce que nous sommes en guerre», dit Ordine, dès le début. En guerre contre quoi? Ce n'est pas clair, mais les images, elles, le sont. Ce qu'ils quittent et refusent, ce sont les banlieues cossues remplies de «Monster Houses» et de parvenus qui ne vivent que pour l'argent, les centres commerciaux, les festivals qui font office de culture, les restaurants «branchés» qui embourgeoisent leur quartier, la télévision qui abrutit leurs parents. Bref, ils fuient la société sclérosée, plongée dans le confort et l'indifférence selon la formule de Denys Arcand, qu'est devenu le Québec, selon eux.