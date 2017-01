The Founder: vol sous les arches d'or ***1/2

Pour les incarner, ce géant au magnétisme inhabituel qu'est John Carroll Lynch et l'étrangement (in)expressif Nick Offerman. Ils font merveille. Et grâce à eux, on se fait team McDonald dès les premières images du film de John Lee Hancock. Le caméléon Keaton semble faire de même. On le croit. Ils y croient. Erreur commise par tous... sauf par le réalisateur.

Sa distribution est impeccable. Grâce à elle, John Lee Hancock parvient, sans casser le moule du genre et comme il l'avait fait avec Saving Mr. Banks, à surprendre grâce à un propos plus vaste que ce qu'il semble être au départ et une pertinence qui résonne encore aujourd'hui alors qu'elle semblait se décliner au passé déjà composé.

* * * 1/2

The Founder (V.F.: Le fondateur). Drame biographique de John Lee Hancock. Avec Michael Keaton, John Carroll Lynch, Nick Offerman, Laura Dern. 1h55.

