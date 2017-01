Mes nuits feront écho: trois histoires de transmission ***1/2

L'urgence de vivre ne commande pas de vivre à 200 kilomètres à l'heure à tout prix et à chaque seconde de l'existence. Elle enjoint plutôt de donner à sa vie le sens et le rythme qui nous habitent.

Et dans le cas de la cinéaste Sophie Goyette, ou à tout le moins de son film Mes nuits feront écho, la vie, nourricière et entière, ne se conjugue justement pas au tumulte de notre temps. Et ce, même si un personnage, invisible, déclare en plein coeur de l'histoire: «J'aimerais capturer le temps qui passe et qu'on ne peut arrêter.»

Il faut plutôt entendre dans ce passage un désir de transmission, un thème qui traverse le film de part en part. Transmission et non-transmission, devrait-on dire.

Ainsi, au Québec, les parents d'Éliane, magnifique jeune femme à la dérive, ne l'ont jamais encouragée à suivre ses instincts et à apprendre la musique. Romes, au Mexique, n'a jamais été capable de se rapprocher de son père alors que ce dernier, au crépuscule de sa vie, n'est jamais allé en Asie, un continent le faisant rêver depuis une lecture de jeunesse.