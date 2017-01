Monster Trucks: un tacot du 7e art **

Si au moins on y avait mis une dose d'émotion. Mais non. Les acteurs livrent une performance mécanique, les effets spéciaux sont ordinaires, les invraisemblances s'additionnent à un rythme fou (entrer dans une usine comme dans un moulin, vraiment?), les revirements de situation sont mal définis. C'est sans compter les horribles rôles masculins du père et du beau-père de Tripp, pas exactement des exemples à suivre.

Dans cette soupe, la petite amourette entre le héros et Meredith (Jane Levy) est si insignifiante qu'il ne vaut pas la peine de s'y attarder.

Si ce film était une voiture, ce serait un tacot à être envoyé au broyeur.

* *

Monster Trucks (V.F.: Monstres sur roues). Comédie de Chris Wedge. Avec Lucas Till, Jane Levy, Thomas Lennon, Rob Lowe. 1h44.

