Live by Night: long comme une nuit blanche **

Et Ben Affleck le scénariste devrait déposer les armes. D'accord, il a fait du bon travail en tandem avec Matt Damon (Good Will Hunting) ou avec Peter Craig (Gone Baby Gone), mais cette première aventure d'écriture solo est ratée. Il n'a pas su adapter le bouquin, il en a choisi des extraits et les a platement illustrés. Cela se sent et se voit, au point où même qui n'a pas lu Dennis Lehane sentira les cahots de cette histoire désincarnée.

Résultat: Live by Night n'est que Live by Night, un film de gangsters piétinant dans la partie basse d'une très longue liste, et si on parvient à ne pas s'y endormir, il semblera aussi long qu'une nuit blanche.

* *

Live by Night (V.F.: Ils vivent la nuit). Film noir de Ben Affleck. Avec Ben Affleck, Zoe Saldana, Brendan Gleeson. 2h09.

