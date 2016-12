Passengers: la belle au bois dormant **1/2

Changement de registre

C'est probablement pour lui redonner un peu de lustre que Passengers s'abîme ensuite dans un film d'action qui vise manifestement à transformer Jim en héros et à le réconcilier avec Aurora. De graves ennuis mécaniques surviennent sur l'Avalon, menaçant la mission et tous les passagers. Ce vaisseau est finalement une sorte de Titanic qui va sombrer, si rien n'est fait. On change alors complètement de registre, on parachute Laurence Fishburne dans un petit rôle insignifiant, on crée très tard un suspense pour nous mener à une conclusion abrupte et prévisible. Tout ça pour ça, avec un sujet aux si grandes potentialités?

Les principales qualités de Passengers, ce sont ses séquences époustouflantes visuellement, l'audace d'un peu d'humour et d'amour dans le genre, des décors et un design impressionnants, bref, un enrobage qui soutient très bien l'impression claustrophobe de la situation, dans un environnement paradisiaque, paradoxalement. Mais des millions de dollars de budget et d'excellents comédiens ne rachètent pas un scénario bancal...

* * 1/2

Passengers (V.F.: Passagers) . Drame de science-fiction de Morten Tyldum. Avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne. 1h56.

