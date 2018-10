Échos de scène: Isabelle Vincent et le manifeste de la jeune fille

Chaque semaine, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Isabelle Vincent: Manifeste de la jeune fille

Les tournées théâtrales se font rares depuis des années. Encore plus dans le cas d'un spectacle comptant une distribution de sept personnages, dont cinq interprètes fraîchement débarqués dans le projet. La pièce d'Olivier Choinière, Manifeste de la jeune fille, profite de cette chance. La comédienne Isabelle Vincent nous parle de cette nouvelle mouture.

«Le spectacle est toujours basé sur les acteurs et nos 110 costumes. Le sujet, c'est le principe de consommer-jeter pour parler d'obsolescence. Même la révolution fait partie du système, dit-elle. J'étais presque choquée quand je l'ai vue à Espace GO. On a tous prononcé les répliques de la pièce à un moment donné et c'est un signe d'aliénation, selon moi.»

Olivier Choinière s'attaque dans son Manifeste au modèle pernicieux de la fille-objet vendable et vendue. À un système économique capitaliste qui déshumanise.

«C'est d'actualité avec les élections, croit Isabelle Vincent. On sait qu'il y a nécessité de changer de paradigme, mais on ne sait plus comment y arriver. Mais la pièce n'est pas que noire, l'espoir réside dans le fait que ces personnages, malgré tout, essaient toujours de vouloir transformer la société. Il y a un espace dans l'interprétation où on va un peu plus loin, je crois, qu'à la création. C'est assez jouissif, très drôle.»

Manifeste de la jeune fille est présentée au Théâtre Outremont le 5 octobre, du 9 au 20 au Périscope à Québec, puis en tournée dans 10 villes d'ici la fin novembre.