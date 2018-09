Nathalie Mallette: femme en colère

Photo Yanick Macdonald, fournie par l'Espace Go

«Jocaste touche à la tragédie avec son long monologue après la bataille. La fin est vraiment wild. On ne peut faire ça qu'au théâtre. Le corps doit être large. C'est un vrai travail», estime Nathalie Mallette.

Et comment! Sa Jocaste à Espace Go aura vraisemblablement des suites avec le metteur en scène Christian Lapointe, sans parler d'autres projets théâtraux en 2019.

«Ce que j'aime d'abord et avant tout dans ce métier, c'est rencontrer des gens. Dans ce projet, sur 14 acteurs, je ne connaissais que Marc Béland et Paul Savoie. Je réfléchis longtemps avant de prendre une décision sur un projet ou un autre. Je pèse le pour et le contre, mais je crois que je n'ai jamais regretté mes choix.»

Jocaste

D'après Euripide, Le reste vous le connaissez par le cinéma a des choses à nous dire sur l'état du monde aujourd'hui. «C'est fascinant de voir que la pièce a été écrite 400 ans avant Jésus-Christ, dit-elle. C'est troublant de voir à quel point l'humain ne change pas.»

Jocaste, mère courage, n'arrivera pas à engendrer la paix entre ses fils. Elle ne peut pas y arriver parce que leur orgueil, leur arrogance et leur violence l'emportent.

«Moi, je fais la partie tragique, dit Nathalie Mallette. Même si c'est très drôle par bouts, selon Christian.»

«Jocaste touche à la tragédie avec son long monologue après la bataille. La fin est vraiment wild. On ne peut faire ça qu'au théâtre. Le corps doit être large. C'est un vrai travail.»