Les 50 ans des Belles-soeurs sera souligné de façon originale

La création des Belles-soeurs de Michel Tremblay souffle 50 bougies. L'anniversaire sera souligné de façon originale lors de la clôture des 10 es Dramaturgies en dialogue du Centre des auteurs dramatiques (CEAD), qui se tiennent jusqu'au 30 août. On présentera également une dizaine de textes québécois inédits et ceux de trois auteurs finlandais.

Michel Tremblay a vu son chef-d'oeuvre Les belles-soeurs traduit en 45 langues, depuis sa première lecture publique. Les 10es Dramaturgies en dialogue du CEAD célèbrent la pièce avec 16 comédiennes sur scène qui parlent 15 langues, dont l'innu, dans Des belles-soeurs polyphoniques.

«Le texte original sera projeté en surtitres. C'est Alexia Bürger qui fait la mise en lecture», souligne Paul Lefebvre, conseiller dramaturgique et artistique du CEAD.

Parmi les textes québécois présentés, Marie-Claude Verdier propose Univers, de la science-fiction inspirée par les thèmes de l'identité et de la mémoire collective. Gabriel Plante, qui ouvrira la saison du Théâtre Denise-Pelletier avec du Rabelais, et Jean-Denis Beaudoin présenteront aussi leur nouvelle création: respectivement Sur l'apparition des os dans le corps et Brigands, d'après Schiller.

Sur scène, on pourra entendre les Renaud Lacelle-Bourdon, Alexis Martin, Évelyne Rompré et Louise Laprade, notamment. Dramaturgies en dialogue offre aussi au public à 16 h des causeries, dont le 29 août à propos des Belles-soeurs.

L'ouverture du festival, ce soir, se fera avec Une journée de Gabrielle Chapdelaine, nouvelle diplômée de l'École nationale de théâtre. «C'est une écriture qu'on entend facilement et clairement, explique M. Lefebvre. La complexité des personnages et des situations se cache sous une totale simplicité.»

Les textes de trois dramaturges finlandais seront aussi mis en lecture cette année. «La première culture, hors du Canada anglais, qui s'est intéressée à la dramaturgie québécoise dans les années 60, ce sont les Finlandais, qui avaient monté Ti-Coq et Bousille et les justes. Certaines des pièces finlandaises qu'on présente auraient pu être écrites ici», conclut Paul Lefebvre.

Dramaturgies en dialogue, jusqu'au 30 août au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui.