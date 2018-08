Deux ovations pour Robert Lepage à Québec

(Québec) Au moment où les lumières se sont éteintes dans le Grand Théâtre de Québec, l'homme assis à notre gauche s'est tourné vers sa compagne. « Ça dure trois heures. C'est plus long que Montréal-Québec ! »

Beaucoup plus que trois heures semblaient séparer les deux villes mardi soir, à l'occasion de la première de La flûte enchantée de Mozart mise en scène par Robert Lepage. Autant dire qu'il y avait un monde. Car si Montréal a été le théâtre du fiasco et de la controverse autour de SLĀV, mardi Québec a réservé à Lepage un accueil triomphal.

La première ovation a même eu lieu avant le début de la représentation, dans le cadre du Festival d'opéra de Québec. À la seule mention du nom de Lepage en prélude, la salle comble s'est levée d'un trait et a applaudi.

« C'était comme une main d'encouragement plus qu'une main d'applaudissement, a noté après coup Nicole Savard, une spectatrice. Vous savez, ce n'est pas pour prendre position dans tout le débat de SLĀV et de Kanata que les gens ont fait ça, en tout cas pas moi. C'était pour dire que c'était allé trop loin, c'est tout. »

Puis, après les trois heures de l'opéra - un Montréal-Québec dans le corps -, la foule a réservé ses applaudissements les plus nourris pour le metteur en scène. Lepage, qui n'a pas dit un mot à la foule, est monté sur la scène sous les applaudissements.

« C'est clair que les gens ont fait ça à cause de ce qui est arrivé. Moi, c'était la première fois que j'allais à l'opéra. J'ai été estomaqué. C'était extraordinaire. » - Guy Dussault, un spectateur

À Québec, sa ville natale, Robert Lepage est un monument. Le directeur général de l'Opéra de Québec a rappelé mardi en entrevue que c'était le cinquième opéra de Lepage présenté au Festival. « Lepage est un artiste dramaturge de niveau mondial. On est très fiers de lui », a noté Grégoire Legendre.

Mais les cicatrices des dernières semaines sont encore vives. Au Festival d'opéra de Québec, lorsque nous avons fait la demande pour une entrevue avec M. Legendre, on a pris la peine de spécifier que « les questions [devaient] ne porter que sur La flûte enchantée ».

Peur de la controverse ? Conviction que le débat est réglé ? Impossible de le dire.

Mardi à Québec, les controverses qui ont mené à l'annulation de deux oeuvres de Lepage semblaient ailleurs. Et à moins d'un revirement tout à fait surprenant - mais plus rien ne surprend dans l'été 2018 de Robert Lepage -, La flûte enchantée sera présentée jeudi, puis le 4 et le 6 août au Grand Théâtre de Québec.