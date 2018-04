Échos de scène: Running Piece et Marine Johnson

Les secrets de la vérité: Vraiment drôle

Le Théâtre du Futur does it again! Avec trois bouts de ficelle, un bébé en plastique et un faux vrai suaire, Olivier Morin, Guillaume Tremblay et Navet Confit (avec la collaboration, cette fois, de l'illuminé Francis-William Rhéaume, de l'impayable Mylène Leclerc, alias Cyndine Bournival, et du très athlétique Jésus de François Ruel-Côté) nous font rire et, presque, croire à des théories plus folles les unes que les autres. Elon Musk, Jésus, les extra-terrestres, le gouvernement... ils sont tous là, les faux prophètes et les vrais menteurs. À moins que ce ne soit le contraire. La musique new age de Navet Confit est savoureuse comme un popsicle. Oui, bon peuple, tous les secrets nous sont enfin révélés dans cette pièce qui, malgré quelques temps morts, détourne notre regard de la fin du monde. Oui, elle s'en vient, elle est là. N'en doutez pas. Même si, bon, OK, c'est pas parce qu'on rit que c'est vrai!

Au Théâtre Aux Écuries, jusqu'au 28 avril.

Centre Segal: Deux pièces de Broadway en 2018-2019

La saison 2018-2019 au Centre Segal sera marquée par la venue de deux pièces présentées récemment à Broadway: le drame musical Once - déjà adapté au cinéma - mis en scène par Andrew Shaver et A Doll's House, Part 2, du dramaturge américain montant Lucas Hnath. Le drame musical Children of God de Corey Payette, portant sur les pensionnats autochtones, sera aussi présenté durant la prochaine saison dans l'une des deux salles du Centre.

Relève: Stéphane Crête pilote Le Scriptarium 2018

Avec Stéphane Crête comme guide, de jeunes auteurs de la troisième à la cinquième année du secondaire ont participé à un laboratoire d'écriture théâtrale. Le Scriptarium 2018 a d'abord été une rencontre, puis un échange, ensuite un partage et un spectacle. Il s'agit d'une initiative du Théâtre Le Clou dans une mise en scène de Monique Gosselin. L'aventure continuera l'an prochain avec Didier Lucien.

À la salle Fred-Barry, du 19 avril au 4 mai.