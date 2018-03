Échos de scène: Béatrice Picard, porte-parole

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Journée mondiale du théâtre: Béatrice Picard, porte-parole

«En 2018, j'aimerais affirmer que le théâtre est le microcosme de l'univers entier, visible et invisible, tangible et intangible. Il est un dispensateur de joie, d'émotion et de réflexion. En constante évolution, cet art vivant qui regroupe tous les autres arts donne vie à la vie, que ce soit côté scène ou côté salle», déclare la vénérable Béatrice Picard en cette Journée mondiale du théâtre. Avant la lecture de ce message ce soir à la Maison du Conseil des arts de Montréal, une conférence-débat y aura lieu sur la sous-représentation féminine dans le théâtre québécois, organisée par le Conseil québécois du théâtre. Marcelle Dubois, Sylvain Bélanger, Sarah Berthiaume, Marie-Louise Bibish Mumbu et Ginette Noiseux en discuteront dès 13 h 30.

En vedette: Corps Amour Anarchie

Créé en 2016 à Coup de coeur francophone, le spectacle Corps Amour Anarchie, qui allie les mots de Léo Ferré à la danse contemporaine, sera en tournée du Québec jusqu'à la fin du mois d'avril. Nous avons assisté à une répétition de ce spectacle consacré aux mots d'un des plus grands poètes du XXe siècle. - Josée Lapointe, La Presse

Consultez les dates de spectacles: http://ppsdanse.com/corps-amour-anarchie/

Femmes pour l'équité: Femmes en scène

Justement, le groupe Femmes pour l'équité en théâtre (F.É.T.) a lancé hier aux Écuries la publication Femmes en scène. Publié aux éditions Pleine Lune et dirigé par Isabelle Doré, le recueil rassemble des entretiens entre quelques-unes des 200 membres de F.É.T. qui s'activent pour promouvoir la parité hommes-femmes au théâtre. Parmi les autrices, on retrouve Annick Lefebvre, Louise Bombardier, Rébecca Déraspe, Édith Patenaude et Brigitte Poupart.

Consultez la page Facebook de Femmes pour l'équité en théâtre: https://www.facebook.com/Femmes-pour-lÉquité-en-Théâtre-322746544792383/