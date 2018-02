Le chemin des passes-dangereuses: fratricide fratrie

Votre nouvelle mouture de la pièce met en vedette Alexandre Goyette, Maxime Denommée et Félix-Antoine Duval. Comment avez-vous travaillé pour le choix des comédiens?

Michel Marc Bouchard: Martine le sait, j'aime bien qu'on bâtisse ensemble une distribution tout en étant complètement sensible aux attentes du metteur en scène. On a chacun un droit de veto, donc ça prend deux oui. On a fait des auditions.

Martine Beaulne: On avait nos listes. Il fallait surtout trouver la famille. Dans ce cas, si on choisit un comédien, ça définit les autres. D'habitude, on s'entend assez bien.

Michel Marc Bouchard: C'est notre deuxième projet commun, après Les muses orphelines [en 2013].

Le chemin des Passes-Dangereuses roule depuis 20 ans un peu partout dans le monde...

Michel Marc Bouchard: Avec le temps, je me suis rendu compte que les pièces qui marchent le plus sont celles qui sont plus personnelles. Le chemin et Les feluettes sont celles qui ont été les plus produites dans le monde. Pourtant, quand on écrit, on a l'impression que c'est tellement local.

Martine Beaulne: Quand je monte des pièces d'auteurs québécois, je vois tellement comment le théâtre permet une ouverture de sens. Il y a des choses intimes dans Le chemin, mais c'est aussi une métaphore sur le Québec et notre histoire. Ce n'est pas ce que jouent les acteurs, mais le spectateur reçoit tout ça. Je lis la pièce avec les yeux d'aujourd'hui et avec mon âge. Tout ça joue dans la réception.

Michel Marc Bouchard: La pièce n'aura pas la même résonance maintenant.

Le propos est universel, mais ces trois frères mis ensemble représentent une grande majorité d'hommes québécois.

Martine Beaulne: C'est comme si on avait le passé, le présent et l'avenir devant nous avec ces trois types d'homme.

Michel Marc Bouchard: C'était comme une réponse aux Muses orphelines, qui est un univers extrêmement féminin. Je voulais affronter de façon frontale l'univers masculin et le manque de communication entre les trois frères. À l'époque, c'était aussi une réaction à la définition post-référendaire de l'homo quebecus. Au sein d'une même famille, il peut y avoir des gens très différents, que ce soit culturellement, sociologiquement ou affectivement.

Martine Beaulne: C'est intéressant que tu rappelles ces années-là parce que, dans la pièce, on a une tragédie routière et une tragédie de parcours identitaire. On a raté deux moments charnières de notre histoire politique. Où s'en va-t-on maintenant? Les personnages vivent leurs conflits, mais quand on donne des notes aux acteurs, pour trouver la pulsion tragique, la notion identitaire les grounde pas à peu près.

Michel Marc Bouchard: Comme homo quebecus, Victor [incarné par Alexandre Goyette] est le gars qui boit de la bière et va aux danseuses. Il vit la fêlure identitaire la plus grave. Il cherche le père, mais ne le trouve pas.