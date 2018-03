Échos de scène: un quart de siècle pour Cabaret neiges noires

Happening: Vendre ou rénover?

À la suite du succès des deux premières éditions présentées à l'occasion du Festival du Jamais Lu de Montréal (2016) et Québec (2015), le spectacle Vendre ou rénover?, «combat théâtral autour des classiques de la dramaturgie», est de retour au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui. Il s'agit de deux soirées-happenings au cours desquelles des interprètes associés à des auteurs et une oeuvre se livrent à une joute verbale autour de classiques du théâtre québécois. Vendre ou rénover ces pièces d'Anne Hébert, Hélène Pedneault, Claude Gauvreau, Alain Pontaut, Jean-Pierre Ronfard... Un jury composé de directeurs artistiques et de journalistes culturels décidera du sort des oeuvres candidates. Ils tenteront de répondre à une question à 6 millions: rejouer ou oublier nos classiques?

Prix: Les coups de coeur des critiques

L'Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT) a annoncé les finalistes de ses prix pour la saison 2016-2017. En lice dans la catégorie meilleur spectacle: J'aime Hydro, Dans la tête de Proust et Toccate et fugue. La meilleure mise en scène honorera Édith Patenaude (1984 et Mes enfants n'ont pas peur du noir) ou Angela Konrad (Le royaume des animaux). Dans les catégories d'interprétation, les finalistes sont Christine Beaulieu, Sophie Desmarais, Micheline Bernard, chez les femmes, ainsi que Théodore Pellerin, Emmanuel Schwartz et Steve Gagnon chez les hommes. Quatre autres prix seront attribués lors de la soirée de remise, le 18 décembre. - Mario Cloutier

Citation: Combien de langues parlez-vous?

«Trois. Français, anglais et arabe. Ah pardon, quatre en fait, puisqu'il faudrait ajouter le québécois, la langue dans laquelle j'écris le plus volontiers, pour des raisons strictement dramaturgiques.» - Wajdi Mouawad, en entrevue à Libération

Danse: Un doctorat pour Louise Lecavalier

La danseuse et chorégraphe Louise Lecavalier recevra le 15 décembre un doctorat honoris causa de l'UQAM. Cette remise aura lieu lors du spectacle des finissants de l'école de danse de l'université. L'UQAM souhaite ainsi reconnaître «la prodigieuse créativité» de celle qui y a déjà enseigné, ainsi que «le rayonnement international de son talent». - Mario Cloutier

Le chiffre: 40 000

Nombre de billets vendus pour le retour du spectacle musical Notre Dame de Paris au Québec, l'été prochain.

Reprise: Le brasier

Après avoir remporté un énorme succès et obtenu un prix du public la saison dernière, Le brasier reviendra brûler les planches du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, fin janvier. La pièce de David Paquet, dirigée par Philippe Cyr, met en vedette un solide trio d'interprètes: Dominique Quesnel, Kathleen Fortin et Paul Ahmarani.

À la salle Jean-Claude Germain, du 23 janvier au 3 février 2018.