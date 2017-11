Échos de scène: Estelle Clareton et le Festival Art et Déchirure

La citation de la semaine: «Le théâtre est une recherche du temps perdu.»

Emmanuelle Devos, interviewée hier par Le Monde. L'actrice joue actuellement dans Bella Figura, la dernière pièce de Yasmina Reza, reprise au Théâtre du Rond-Point, à Paris.

Le chiffre de la semaine: 41

C'est le nombre de salles vouées aux revues et à la comédie musicale du quartier autour de Times Square. Dans son nouvel ouvrage Hello, Broadway!, l'ex-danseur Patrick Niedo se penche sur l'histoire des comédies musicales américaines et l'état du Broadway d'aujourd'hui (aux éditions IPanema).

Québécois en France: Création et intégration

Deux compagnies montréalaises de danse et de théâtre (Joe Jack et John et Productions des pieds des mains) participeront au Festival Art et Déchirure à Rouen, du 8 au 18 novembre. Cette année, le Festival fait une bonne place au Québec, avec des créations des compagnies dirigées par Catherine Bourgeois (Joe Jack et John) et Menka Nagrani (Des pieds et des mains), deux pionnières dans l'intégration professionnelle d'artistes ayant un handicap intellectuel. Il s'agit de l'un des rares festivals dont la programmation intègre des pièces issues de démarches et de thématiques reliées aux handicaps.