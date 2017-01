Théâtre Québec-Montréal: les échangistes

Robert Lepage dans le rle du marquis de Sade dans Quills, une Production Ex Machina, en coproduction avec le Trident, prsente l'Usine C en mars 2016 Photo Stphane Bourgeois, fournie par le Trident

Act of God, texte et mise en scène de Michel Nadeau et de Marie-Josée Bastien

Québec (mars 2014), Montréal (janvier 2017)

«On a travaillé la notion de catastrophe, raconte Marie-Josée Bastien. La catastrophe qui fait bifurquer notre vie et qui a des répercussions pendant plusieurs années. On suit le mouvement de l'onde de choc. Dans notre recherche, on s'est rendu compte que si on coupe un arbre dans une forêt, les racines d'autres arbres vont aller aider celui qui a été coupé. C'est un système d'entraide invisible, souterrain, collectif qui se retrouve dans notre pièce. La construction du spectacle a été réalisée comme les racines d'un arbre.»

Au Théâtre Prospero jusqu'au 11 février

À venir

> Far Away, texte de Caryl Churchill, mise en scène d'Édith Patenaude

Québec (février 2017), Montréal (avril 2017)

> La vie littéraire, texte de Mathieu Arsenault, mise en scène de Christian Lapointe

Québec (mars 2017), Montréal (mars 2017)

L'an dernier, près d'une vingtaine de productions ont fait l'objet de coproduction ou codiffusion entre Québec et Montréal. Voici quelques exemples.

«De» Québec présentées à Montréal

> Quills de Doug Wright, mise en scène de Robert Lepage et Jean-Pierre Cloutier

Québec (janvier 2016), Montréal (mars 2016)

> Photosensibles de plusieurs auteurs, mise en scène de Maxime Robin et Noémie O'Farrell

Québec (octobre 2014), Montréal (avril 2016)

> Trainspotting d'Irvine Welsh, mise en scène de Marie-Hélène Gendreau

Québec (avril 2013) Montréal (mai 2016)

> 1984 de George Orwell, mise en scèned'Édith Patenaude

Québec (novembre 2015), Montréal (novembre 2016)

> Mes enfants n'ont pas peur du noir de Jean-Denis Beaudoin, mise en scène d'Édith Patenaude

Québec (novembre 2014), Montréal (novembre 2016)

> Gloucester de Simon Boudreault et Jean-Guy Legault, mise en scène de Marie-Josée Bastien

Québec (septembre 2016) Montréal (décembre 2016)

«De» Montréal présentées à Québec

> 887, texte et mise en scène de Robert Lepage

Montréal (mai 2016), Québec (septembre 2016)

> Album de finissants de Mathieu Arsenault, mise en scène d'Anne Sophie Rouleau

Montréal (octobre 2016), Québec (janvier 2017)

> J'accuse, d'Annick Lefebvre, mise en scène de Sylvain Bélanger

Montréal (avril 2015), Québec (janvier 2017)

> La cantate intérieure, de Sébastien Harrisson, mise en scène d'Alice Ronfard

Montréal (septembre 2015), Québec (mars 2017)