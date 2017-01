Regard sur la relève: les choix de Daniel Léveillé

Qui sont les jeunes talents à suivre en 2017 en danse? Le réputé chorégraphe Daniel Léveillé, qui compte plus de 40 ans de carrière, nous parle de trois artistes prometteurs.

Stéphane Gladyszewski

«Stéphane est un artiste qui travaille autant dans l'art visuel, les projections et la danse. Dans [un récent spectacle], il le faisait pour un spectateur seulement. C'était épuisant pour lui, car ça ne durait pas très longtemps, mais c'était absolument magique!»

Dana Michel

«Dana fait de la performance. Ça vaut vraiment la peine! Il y a juste elle qui fait ce qu'elle fait. C'est comme de la danse ''pas de cerveau''. Le corps a l'air complètement désarticulé, comme chez un bébé de 6 mois. C'est vraiment de très, très haut niveau, aux antipodes de ce que je fais, personnellement. J'aime ça, ça n'a aucun sens!»

Frédérick Gravel

«Frédérick a la prétention de vouloir plaire au grand public, et je pense qu'il y arrive bien. Sur scène, il est parfois présent plus de deux heures parce qu'il est accompagné de son frère musicien et d'un live band. Parce qu'il présente d'autres choses que de la danse, le temps passe rapidement.»