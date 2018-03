OxyNov : nul n'est prophète en son pays

Pierre Théroux

Collaboration spéciale La Presse La Presse OxyNov est prête à conquérir le monde. Après plusieurs années consacrées à la recherche et développement et à la réalisation d'études cliniques, cette entreprise en démarrage de Québec, qui a mis au point un appareil médical pour améliorer l'apport d'oxygène aux patients, se lance maintenant à l'assaut des marchés européens et nord-américains.

« Nous pouvons maintenant récolter les fruits du travail accompli ces dernières années », se réjouit le président-directeur général, Jean-Luc Balzer, en affirmant qu'il y a un intérêt grandissant envers le FreeO 2 , cet instrument médical d'oxygénothérapie conçu par la jeune pousse lancée en 2009. D'ABORD, L'EUROPE OxyNov s'attaque d'abord au marché européen, où elle a obtenu en mai dernier la certification européenne (CE) pour la commercialisation du FreeO 2 , de même que la certification ISO 13485, qui définit les exigences de qualité pour l'industrie des équipements médicaux.

Agrandir Jean-Luc Balzer, président d'OxyNov. Photo Yan Doublet, Archives Le Soleil

L'entreprise cible initialement l'Europe parce que « l'obtention des autorisations est beaucoup plus rapide qu'en Amérique du Nord. Et c'est quand même le deuxième marché mondial après les États-Unis », explique M. Balzer. OxyNov a même déjà implanté une filiale et une équipe de vente en France qui a généré à ce jour des commandes de 250 000 $, notamment auprès du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, son premier client. Elle mise aussi sur une entente de distribution signée récemment avec un géant mondial du secteur de la santé, spécialisé dans la fourniture de gaz médicaux et industriels, pour étendre ses activités dans les autres pays d'Europe. « Nous poursuivons nos démarches pour obtenir les autorisations requises de la Food and Drug Administration (FDA) et de Santé Canada pour commercialiser le FreeO2 aux États-Unis et au Canada à partir de 2018», affirme Jean-Luc Balzer.

RENCONTRE DE DEUX CHERCHEURS OxyNov est née en 2009 de la rencontre entre deux médecins chercheurs français travaillant au Québec : François Lellouche, médecin intensiviste et chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), et Erwan L'Her, pneumologue et chercheur au CHU de Brest, en France, qui travaillait alors à l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec.

Agrandir OxyNov, une start-up de Québec, a mis au point un appareil médical pour améliorer l'apport d'oxygène aux patients. Photo fournie par OxyNov