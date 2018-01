REER: superhéros vers la retraite!

« Ceci dit, vous avez 25 ans, vous êtes jeune. À votre âge, les projets sont changeants, et les priorités évoluent. Moi, j'accorderais un avantage au CELI, parce qu'il a plus de flexibilité au niveau du retrait des sommes. »

Dans deux ans, tout au plus, Pierre Parcoeur prévoit s'acheter un petit nid avec sa fiancée Ariane Mygale, originaire de Thard-en-Tulle, en Bourgogne. Ariane et l'Homme-arachnide ont noué une relation et veulent se marier. Les enfants suivront, prévoient-ils.

« Excusez-moi, j'arrive directement du travail et je n'ai pas eu le temps de me changer. »

LE FILET DE SÉCURITÉ

Exceptionnellement, le planificateur accepte de rencontrer le superhéros sur son lieu de travail, sur la paroi d'un édifice vitré.

« Votre filet de sécurité me semble largement insuffisant.

- Pourtant, mes toiles résistent à une charge de 2 tonnes.

- Je parle de votre filet de sécurité budgétaire. Habituellement, on recommande une réserve d'environ trois mois de coût de vie. »

Pour Pierre Parcoeur, trois mois de dépenses représentent environ 8100 $. Il ne détient que 2500 $ en CELI. « Il y a un écart important que vous pourriez combler temporairement avec une marge de crédit, évoque Jean-Nagual Taillefer. Mais ultimement, on recommande d'y aller avec l'épargne.

« On ne prend pas un filet de sécurité - un fonds d'urgence, comme on l'appelle - via un REER, poursuit-il. Dans cette optique, je recommande le CELI. »

RETOUR AU BUREAU

Ils ont convenu d'un deuxième rendez-vous au bureau de Jean-Nagual Taillefer.

« Il faudra établir votre profil d'investisseur, explique-t-il à l'homme-arachnide, suspendu à ses lèvres.

« Vous êtes jeune, vous avez un emploi stable, souligne le planificateur. Si on cotisait dans votre REER dans une optique de retraite, vous pourriez choisir un profil dynamique ou audacieux.

« Sur un horizon à long terme, vous pouvez tolérer un risque élevé, parce que ce n'est pas le rendement dans deux ou trois ans qui nous importe, mais le résultat dans une trentaine d'années. Les variations entre les deux, on s'en balance un peu.

- J'ai l'habitude de me balancer.

- À court terme, par contre, en fonction de votre objectif d'achat de maison, il va falloir que vous soyez plus conservateur », poursuit Taillefer, imperturbable.

Pour l'instant, la Bourse va bien, mais ça pourrait changer. Est-ce que vous pourriez vous permettre de subir une perte de 25 ou 30 % sur votre capital au moment où vous en aurez besoin ?

« Ce serait une erreur capitale.

- Dans la situation actuelle, j'irais peut-être avec un compte à intérêt élevé ou l'équivalent, liquidable à n'importe quel moment, très facilement accessible. Si on a un horizon de plus d'un an, on peut prendre un peu de risques, par exemple un portefeuille conservateur avec 15 à 25 % d'actions.

- Un super-héros est un homme d'action, approuve l'Homme-arachnide. »

LES OEUFS

« Où devrais-je déposer mes oeufs ?, demande l'Homme-arachnide.

- Tout ce qui est disponible est à votre portée, répond Jean-Nagual Taillefer. Ultimement, on pourrait composer un portefeuille de fonds négociés en Bourse. L'avantage, c'est que les frais sont inférieurs sur le long terme. Par contre, ça peut occasionner des frais importants sur de petits portefeuilles : ça se transige comme des actions, et on paie à l'achat et à la vente. Il y a des frais de transaction. »

Pour l'instant, l'Homme-arachnide épargne à petits coups, et prévoit faire des retraits à court et à moyen terme.

« Une solution probablement plus intéressante et accessible pour vous dans l'immédiat serait les fonds communs, où il n'y a généralement pas de frais transactionnels. »

Une vigoureuse poignée de main scelle l'entretien.

Zap !

- Ah zut, excusez-moi !

FIN

Merci au planificateur Jean-Nagual Taillefer, du Groupe financier Praxis, de s'être prêté au jeu.