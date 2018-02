Béton sans ciment, vaccins pour animaux et moteurs d'avion

Les cimenteries de la planète produisent annuellement des millions de tonnes de gaz à effet de serre. Pour offrir une solution de rechange moins polluante à l'industrie de la construction, Mehrdad Mahoutian, cofondateur de Carbicrete, a mis au point un béton qui ne requiert pas de ciment dans le cadre de recherches effectuées à l'Université McGill. Son groupe remplace plutôt le ciment par des scories, des sous-produits de l'industrie de transformation des métaux. Il catalyse ensuite la formation de béton en injectant du gaz carbonique au mélange de sable et de scories. « Aucune chaleur n'est nécessaire, explique Chris Stern, cofondateur de Carbicrete. En plus, le béton qu'on obtient est 30 % plus résistant à la compression que ce qui se fait actuellement. » L'entreprise a été sélectionnée parmi 23 demi-finalistes au concours NRG COSIA Carbon, une compétition internationale encourageant le développement de technologies qui réutilisent le gaz carbonique. L'entreprise s'est associée à la québécoise CO 2 Solutions pour cette compétition.

Le cas d'Eduardo Ruiz, professeur à Polytechnique Montréal, en fait partie. Son équipe et lui ont participé au cours des cinq dernières années au développement du moteur LEAP conçu par Safran et General Electric. « Ce sont des moteurs qui incorporent plusieurs pièces en fibre de carbone et en matériaux composites pour les rendre plus légers, explique l'ingénieur. On a développé les procédés de fabrication de ces pièces et réduit le coût de production de 30 % en moyenne. » Les moteurs LEAP équipent déjà les avions A320Neo d'Airbus et les Boeing 737 Max. Grâce aux pièces en matériaux composites qu'on y retrouve maintenant, ils sont plus légers de 500 kg comparativement à des modèles similaires, selon le chercheur.