Nouveaux modèles d'affaires et mégadonnées

Martine Letarte

Collaboration spéciale La Presse La Presse Avec l'arrivée des mégadonnées et de tout leur potentiel à découvrir, le marketing web et toutes les possibilités qu'amène l'ouverture de nouveaux marchés, faire des affaires aujourd'hui est complexe. Heureusement, les universités développent des formations directement pour répondre aux besoins des gens d'affaires. En voici quelques exemples.

Design de modèles d'affaires innovants

Alors que tout le monde veut sortir des sentiers battus, HEC Montréal lance cet automne un atelier de deux jours sur le design de modèles d'affaires innovants. Avec le contexte économique et social en constante évolution, les entreprises sont aussi forcées de revoir fréquemment leur modèle d'affaires à partir duquel elles déploieront leur stratégie. Cet atelier, donné par Manaf Bouchentouf, responsable de l'accompagnement au Pôle Entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires à HEC Montréal, permettra aux participants d'acquérir les meilleures pratiques en innovation de modèle d'affaires et en création de valeur. Les participants seront aussi amenés à travailler ensemble notamment en mettant en pratique leurs nouvelles connaissances lors de cas et de simulations. Consultez le site des Hautes Études commerciales.

S'approprier Google Analytics

Quels sont les goûts des gens qui visitent votre site internet ? Quels sont leurs comportements en ligne ? C'est le genre de questions auxquelles Google Analytics vous aidera à répondre. Pour aider les entrepreneurs et responsables du marketing web à utiliser stratégiquement ce service gratuit, l'UQAM offre une nouvelle formation d'une journée sur le sujet. Les formateurs permettront aux participants de se familiariser avec les principales fonctionnalités de Google Analytics. Au programme : la navigation dans les rapports, les possibilités d'exportation et de manipulation des données, le processus d'installation des marqueurs Google Analytics et les enjeux de collecte de données. Les formateurs offriront aussi une initiation à Google Adwords, Webmaster Tools et Tag manager. Consultez le site de l'UQÀM.

Deux certificats en mégadonnées

Deux certificats dans le domaine des mégadonnées sont maintenant offerts en formation continue à l'Université Concordia. L'un se veut une introduction à grand-angle sur les mégadonnées. L'objectif est d'explorer cet univers en plein développement et d'en saisir le potentiel. L'autre est également une introduction, mais avec un angle axé davantage sur les objectifs d'affaires qu'on veut atteindre avec cette mine d'information dont on commence à peine à voir les multiples possibilités. Les cours sont donnés par des leaders dans le domaine qui travaillent en entreprise, et leur enseignement se veut pratique. Les certificats comprennent chacun trois cours offerts en présentiel, les fins de semaine. Consultez le site de l'Université Concordia.

Traduction juridique, essentielle à l'international