Des profondeurs marines à la criminalistique

Collaboration spéciale La Presse La Presse En suivant l'évolution de la société, des technologies et des connaissances, les universités développent constamment de nouveaux programmes. Voici quatre programmes en océanographie, en finances personnelles, en administration publique en contexte autochtone et en criminalistique développés ailleurs au Québec.

DESS dans le domaine de la criminalistique

Un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en science forensique, un programme unique en son genre au Québec, est maintenant offert à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Dans le domaine de la criminalistique, le programme forme des experts de la trace. Ils apprendront à utiliser des outils de pointe pour analyser et interpréter la trace, qu'elle soit chimique, physique, biologique ou numérique. Ils pourront venir en soutien aux enquêtes policières, aux processus judiciaires et aux activités de sécurité. Le programme de six cours avec un essai sur un sujet appliqué a commencé cet automne et est contingenté à seulement 12 étudiants par année. Le DESS se réalise normalement à temps complet, en un an. Consultez le site de l'UQTR

DESS en océanographie appliquée

Cet automne, un DESS en océanographie appliquée a été lancé à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). Il formera des spécialistes en gestion des ressources naturelles, en développement durable et en protection des écosystèmes dans les milieux marins. L'océanographie appliquée touche à de nombreux enjeux d'actualité, comme les pêches, les hydrocarbures et les ressources minérales. La discipline comprend également l'énergie des marées, l'aménagement du littoral et l'aquiculture. Le programme de 30 crédits, unique au Canada, offre un choix entre trois concentrations : ressources marines, physique marine et géologie ou géochimie marine. Les étudiants vont aussi souvent compléter leur formation avec un stage en entreprise. Consultez le site de l'UQAR.

Administration et contexte autochtone

L'École nationale d'administration publique (ENAP) a développé des programmes de deuxième cycle en administration publique - gestion en contexte autochtone avec l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN). Les contenus apporteront une compréhension des enjeux de gouvernance, de politique publique, d'administration et de gestion en contexte autochtone. Le microprogramme a commencé cet automne et il réunit physiquement et virtuellement des élèves à Québec, Montréal et Sept-Îles. Ils proviennent en majorité de nations autochtones et sont jumelés à un parrain ou à une marraine autochtone diplômés des cycles supérieurs. Ils pourront ensuite poursuivre leurs études au programme court, au DESS et à la maîtrise. Consultez le site de l'ÉNAP.

