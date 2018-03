Mobilisation des troupes : le grand défi des périodes de changement

Les périodes de changement sont rendues très fréquentes - pour ne pas dire continuelles ! - dans les organisations. Or, pour la mobilisation des employés, ces moments d'incertitude peuvent être dévastateurs. Adopter de bonnes pratiques de gestion lors de ces changements peut faire toute une différence. C'est ce qui permet d'ailleurs à plusieurs entreprises de se démarquer et de s'inscrire sur la liste des employeurs de choix au Canada 2018 réalisée par la firme Aon Hewitt.

« En période de changement, plus du tiers des employés deviennent indifférents ou très démobilisés et c'est un risque à gérer pour l'employeur », affirme Francine Tremblay, vice-présidente, associée, chez Aon Hewitt.

Pour ramener la mobilisation des troupes, les employeurs doivent porter une attention particulière à certaines pratiques de gestion. Notamment, pour réduire le stress, améliorer l'équilibre travail et vie personnelle, ainsi que pour améliorer la santé et le bien-être.

« Ces leviers, directement liés à la mobilisation des employés, ont connu les plus grandes baisses au Canada en un an, indique Francine Tremblay. Un drapeau rouge s'installe donc quant à la façon de gérer le changement dans les organisations. »

Autre élément à favoriser : la collaboration entre les employés.

« Sur qui peut-on s'appuyer lorsqu'on est dans l'ambiguïté ? Sur les collègues, indique Francine Tremblay. Les organisations doivent pouvoir compter sur des gestionnaires qui favorisent l'esprit de collaboration. »

Comment les meilleurs se distinguent-ils dans le changement ?

Les entreprises qui mobilisent le plus leurs employés en période de changement dans le sondage d'Aon se démarquent par quelques éléments.

Par exemple, leurs employés disent avoir une compréhension du changement 20 % plus élevée que ceux des entreprises qui se trouvent dans la moyenne.

De plus, le désir de changer est 10 % plus élevé chez le personnel des entreprises qui réussissent le mieux en mobilisation comparativement à la moyenne. On y trouve également 19 % de plus de gestionnaires qui se disent prêts au changement.

« Le grand enjeu pour les employeurs est d'arriver à faire passer la perception du changement de menace à occasion à saisir, affirme Francine Tremblay. Lorsqu'une organisation réalise une saine gestion planifiée du changement, elle se retrouve avec un avantage concurrentiel indéniable. Cette responsabilité ne revient pas qu'aux ressources humaines par contre, mais à toute l'organisation et surtout, à ses dirigeants. »

