Bourse : témoignages des pros du placement

« Ce que je trouve le plus intéressant et utile à consulter, ce sont surtout les rapports d'analystes plus exhaustifs sur des secteurs d'activité ou des thèmes de l'actualité comme, par exemple, l'impact d'Amazon sur le commerce de détail. En contrepartie, je m'intéresse très peu aux recommandations (acheter-conserver-vendre) et aux prix cibles en Bourse énoncés dans les rapports d'analystes, au-delà des arguments évoqués lors de changements importants. »

- Bernard Gauthier, gestionnaire de portefeuille d'actions et analyste du secteur financier nord-américain chez Jarislowsky Fraser. Cette firme montréalaise gère 39 milliards d'actifs provenant d'investisseurs institutionnels et de fortunes privées. Elle emploie 20 analystes établis à Montréal et à Toronto, ainsi qu'à New York et Calgary.