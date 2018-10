iSun: un abri solaire pour véhicule électrique

QUI

La marque iSun appartient à Renewz, l'entreprise fondée par Sass Peress en 2011 pour exploiter le soleil comme source d'énergie propre et gratuite. Ce passionné s'intéresse aux énergies nouvelles depuis 30 ans. De son propre aveu, il est arrivé trop tôt dans ce marché émergent. « On avait développé des tuiles solaires en 2005, dit-il. C'était trop tôt. »

Il a fondé Renewz en 2011 et ses activités ont commencé en 2012.

LE PRODUIT

Le nouveau produit iSun pourrait bien arriver au bon moment. Il y a de plus en plus de voitures électriques sur le marché et leurs propriétaires sont ouverts aux technologies complémentaires. L'entreprise offre deux modèles d'abris, l'Oasis pour le marché résidentiel et le Palm pour le marché commercial.

À la fois abris d'auto, stations de recharge et pavillon, les installations sont conçues et assemblées à Montréal. Le client peut choisir la dimension et l'équipement de son abri : bornes de recharge, éclairage. L'abri est branché au réseau électrique et sa production excédentaire peut être créditée par Hydro-Québec.

« Ce qui nous distingue, c'est le design, les composants et le logiciel qui permet de monitorer le système. » - Sass Peress

L'assemblage se fait chez le client, sur une dalle de béton ou sur des pieux. Pour le modèle résidentiel, c'est l'affaire d'une demi-journée, précise-t-il.

L'abri iSun a d'abord été développé pour le marché commercial, notamment les concessionnaires automobiles et les centres commerciaux. C'est pour répondre à une demande récente que l'entreprise a conçu Oasis.

L'AVENIR

La petite équipe d'iSun comprend 10 personnes installées à Montréal. Ça n'empêche pas l'entreprise de voir grand. « On va conquérir le monde, mais avec des modèles d'affaires différents, explique son fondateur. On fera des partenariats pour grandir plus vite en Europe, en Asie. Le marché de l'Amérique du Nord, on peut le servir à partir de Montréal. »

PME Montréal et le Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E) ont investi dans iSun. « On a les moyens de se développer, pour le moment. Mais un jour ou l'autre, il faudra trouver du capital. L'idéal serait de s'autofinancer avec nos ventes. »