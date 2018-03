 Durabac: un conteneur qui n'a pas la tête de l'emploi 

L'INNOVATION: Metro, un conteneur à déchets et à recyclage complètement enfoui au design moderne et urbain. Québec est la première ville en Amérique du Nord à utiliser ce type d'équipement.

QUI ?

Durabac a tout d'abord développé un conteneur semi-enfoui à chargement frontal, l'Urbin, en 2013. Un produit d'inspiration européenne, mais adapté à une collecte nord-américaine. L'année suivante, l'entreprise de Granby a ajouté un conteneur semi-enfoui à chargement par camion-grue.

Voyant l'intérêt grandissant des villes et des promoteurs pour des conteneurs plus modernes, l'entreprise va maintenant plus loin en proposant un conteneur complètement enfoui. Elle s'est associée à l'entreprise néerlandaise VConsyst pour la fabrication sous licence du Metro. Dans le cadre d'un projet-pilote, la Ville de Québec en a installé une douzaine dans l'écoquartier Pointe-aux-Lièvres.

« Avant, les gens n'avaient pas d'intérêt pour les contenants à rebuts. On voyait des contenants en acier malpropres, mal placés et qui rouillaient. Maintenant, ça change avec la construction d'immeubles très prestigieux où l'on met l'accent sur l'architecture. Les municipalités accordent aussi plus d'importance à l'esthétique. » - Patrick Charbonneau, propriétaire de Durabac

LE PRODUIT

Le conteneur enterré est constitué d'une cuve en béton, d'un conteneur en acier et d'une plateforme piétonnière.

La seule pièce apparente hors sol est une borne plus petite qu'une boîte aux lettres.

Volume du contenant : 5 m3, profondeur : 2,72 m

Coût par unité : environ 17 000 $

Les conteneurs sont vidés à l'aide d'un camion de collecte par grue.

AVANTAGES

Selon Durabac, les conteneurs enterrés réduisent les nuisances associées à la gestion des matières résiduelles telles que les écoulements de lixiviat, les odeurs, les vermines et le bruit.

Ils sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui élimine les contraintes liées aux horaires de disposition des ordures en bordure de rue. Ils permettent aussi de maximiser l'automatisation et la rapidité des opérations de collecte.

Ces conteneurs ont un grand volume, ce qui réduit le nombre de passages des camions de collecte. Une solution intéressante pour les parcs et les endroits touristiques.

Le camion-grue qui vide les Metro utilise un espace réduit comparativement à une collecte avec un contenant à chargement frontal.

La borne au sol est petite. Elle facilite donc la circulation des piétons, des poussettes et des fauteuils roulants. Elle a une hauteur accessible aux personnes à mobilité réduite.

L'AVENIR

L'utilisation de conteneurs enterrés fait partie des 10 innovations d'un écoquartier, selon la Ville de Québec, et lui permet de se démarquer en matière d'infrastructures de collecte. La municipalité prévoit donc installer 29 conteneurs au total d'ici trois ans dans le cadre de son projet-pilote.

« La Ville de Québec vient de nous octroyer le contrat pour fabriquer un camion spécial destiné à faire la collecte de ces conteneurs-là. L'investissement est important, il s'agit de 500 000 $ pour le camion adapté », affirme Patrick Charbonneau, propriétaire de Durabac.