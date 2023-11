PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Aménagée dans un ancien motel à cinq minutes en voiture de la station Mont Edouard, l’Auberge Camp de base est l’endroit idéal pour l’après-ski avec son bar et son restaurant. « L’hiver, ça prenait ça, souligne le propriétaire Pierre Lévesque. On aime l’après-ski et on est au coin des routes. Les gens qui arrivent du Mont Edouard vont peut-être prendre un verre à la montagne, mais ils vont arrêter ici pour boire, manger et même dormir. »