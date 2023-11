Activité refuge pour bien des sportifs pendant la pandémie, le ski alpin continue sur sa lancée et demeure plus populaire que jamais. Et les différentes stations du Québec investissent encore cette année pour entretenir ce regain de popularité.

Popularité soutenue

La saison dernière, ce sont près de 6,6 millions de jours-ski qui ont été enregistrés dans les stations de glisse du Québec. « Ça représente une hausse de 5 % par rapport à l’an dernier, c’était notre meilleure saison au cours des 16 dernières années », nous apprend Sophie Leblanc-Leroux, coordonnatrice aux communications numériques de l’Association des stations de ski du Québec.

Il neige !

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL L’enneigement artificiel, le nerf de la guerre pour les stations en raison du réchauffement climatique

Avec le réchauffement climatique qui menace de raccourcir les saisons de ski au Québec, plusieurs stations d’ici font le pari d’améliorer leurs opérations d’enneigement artificiel. Dans les Laurentides, c’est le cas du Mont-Blanc ainsi que des Sommets de la vallée de Saint-Sauveur, alors que des améliorations semblables ont aussi été réalisées à Garceau et Val Saint-Côme, dans Lanaudière.

PHOTO MATHIEU DUPUIS, FOURNIE PAR L’ASSOCIATION DES STATIONS DE SKI DU QUÉBEC L’amélioration de l’enneigement artificiel vient en tête des nouveautés mises en place cette année dans les stations de ski du Québec.

Les Cantons-de-l’Est ne sont pas en reste : Mont Orford aura une nouvelle pompe et de nouveaux canons à neige fixes, même chose à Sutton, Bromont ajoutant de son côté de nombreux ventilateurs et canons fixes, y compris 17 au versant des Épinettes.

Nouveaux terrains de jeux

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Bromont a plusieurs améliorations dans sa manche cette saison.

Bromont a justement déployé de nombreux efforts pour développer le versant des Épinettes, qui sera désormais desservi par un télésiège quadruple débrayable qui va presque doubler la capacité de remontée. Une nouvelle piste sera aménagée sous le télésiège alors que d’autres seront désormais éclairées et enneigées artificiellement. Ailleurs en Estrie, Owl’s Head bénéficiera d’améliorations dans ses nombreux parcs à neige. Dans le Centre-du-Québec, Mont Gleason a aussi aménagé un nouveau parc à neige, en plus d’ajouter un sentier de randonnée alpine.

Plus à l’est, de nouvelles zones de ski hors-piste et une nouvelle offre d’hébergement en microchalets sont proposées au Massif du Sud, alors qu’un nouveau chalet d’accueil, une nouvelle zone d’apprentissage et de nouvelles offres d’hébergement en Coolbox ont été mis en place à la Station récréotouristique du Mont Adstock. Dans le Bas-Saint-Laurent, de nouvelles Coolbox sont aussi ouvertes aux visiteurs au parc du Mont-Saint-Mathieu, qui comptera aussi sur une nouvelle dameuse.

Au Saguenay, le Valinouët ajoute deux zones de sous-bois pendant qu’en Mauricie, la Vallée du Parc ouvre trois parcs à neige et un nouveau bâtiment d’animation familiale. Enfin, on boucle la boucle dans les Laurentides et dans Lanaudière avec Vallée-Bleue, qui compte un nouveau sous-bois, Mont Habitant avec deux nouvelles pistes, sans oublier Val Saint-Côme avec quelques nouvelles pistes et une patinoire au pied des pentes.

Initiation

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La prochaine génération de skieurs se forme maintenant !

Comme en fait foi l’achalandage dans les écoles de ski, les nouveaux skieurs sont encore au rendez-vous. « Les écoles sont très populaires, elles souffrent en fait de pénurie de main-d’œuvre, affirme Sophie Leblanc-Leroux. On a mis en place plusieurs actions pour aller chercher de nouveaux moniteurs, des campagnes de recrutement et de promotion, en plus de démarches auprès des associations de formation de moniteurs. »

Skier, partout

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE On ne ralentit pas les efforts pour attirer les jeunes vers les plaisirs de la glisse.

On ne ralentit toutefois pas les efforts pour attirer les jeunes vers les plaisirs de la glisse, la vente des billets Ski Passe-Partout contribuant à initier gratuitement plus de 30 000 enfants au ski et à la planche à neige grâce aux programmes de relève Expérience maneige, Iniski et Inisurf à l’école ainsi que la Tournée planche à neige dans les écoles. Vendu 50 $, le billet Ski Passe-Partout permet aux amateurs de profiter de cinq rabais de 30 % dans n’importe quelle station du Québec, sauf le Massif de Charlevoix. « De plus, le billet est désormais équipé de la technologie RFID, les skieurs pourront ainsi conclure leur transaction en ligne et se rendre directement aux remonte-pentes dans 21 stations participantes, indique Sophie Leblanc-Leroux. Ailleurs, on doit passer par le guichet pour y faire balayer le code-barre du billet. »

Mont-Tremblant au sommet

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Scène hivernale à Mont-Tremblant

Mont-Tremblant est justement l’une des stations qui ajoutent cette année des bornes RFID devant ses télésièges. Un ajout qui va certainement contribuer à maintenir le rang de la station des Laurentides, qui arrive en tête des centres de ski du Québec au récent palmarès du Wall Street Journal. Tremblant se classe au 66e rang, devant le Mont-Sainte-Anne (87e) et le Massif de Charlevoix (96e). C’est Whistler-Blackcomb qui arrive en tête du classement, qui est établi en fonction des accumulations de neige, du domaine skiable et des activités d’après-ski. Lake Louise, en Alberta, et Big White, en Colombie-Britannique, sont les autres stations canadiennes qui figurent dans le top 25 du classement.