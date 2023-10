PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Deux points de vue pour observer les rapides Skookumchuck valent le détour.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Vue imprenable sur la baie

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Nous ne sommes pas seuls dans cette forêt, amateurs d’oiseaux, soyez aux aguets !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les rapides Skookumchuck, et leurs tourbillons géants, sont un phénomène naturel unique à ne pas manquer.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Une balade mémorable, au cœur de la forêt tropicale 1 /5









C’est l’évidence même : la Colombie-Britannique en général, et la Sunshine Coast en particulier, est un paradis pour les amateurs de randonnée, avec pas moins de 180 km d’excursions à faire dans la région. Pour un trajet plus modeste, trois suggestions : Smuggler Cove (à partir de Halfmoon Bay, une vingtaine de minutes de marche en forêt, pour atteindre une vue imprenable sur la baie, montagnes et rivages escarpés inclus) ; Pender Hill (départ plus au nord via le village d’Egmont), cette marche plus exigeante et rocailleuse (comptez une bonne heure aller-retour), tout en montées, offre à nouveau une finale franchement spectaculaire ; enfin, et ceci a été le clou de notre séjour, la randonnée dans le parc provincial Skookumchuck (toujours dans le coin d’Egmont), en plein cœur d’une forêt tropicale. Cette promenade de 4 km en zone humide aboutit sur les rapides Skookumchuck (et offre deux points de vue distincts, sachez-le, les deux valent le coup d’œil), un phénomène naturel unique et spectaculaire : selon les marées, le courant change ici de direction, provoquant de gros bains tourbillons, lesquels font la joie des canards, mais aussi des kayakeurs, et, si vous êtes chanceux… des phoques ! Comptez deux bonnes heures pour vous y rendre, apprécier le phénomène, puis revenir à votre case départ.