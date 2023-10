Il a parcouru la planète sur deux roues. Traversé l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie, « name it » comme on dit. Mieux que quiconque, Scott Stephenson connaît les joies et les libertés qu’offre le scooter, et c’est pourquoi ce semi-retraité et non moins coloré quinquagénaire offre ici, à partir du joli port de Gibsons, des véhicules en location (de solides Ruckus), pour mieux apprécier la région. Mieux, il propose aussi toutes sortes de parcours dans le coin (plages, microbrasseries, points de vue, au choix), téléchargeables directement sur son site web. À noter que chaque véhicule est muni d’un panier à l’arrière (idéal pour traîner une veste, de l’eau, un pique-nique !) et surtout d’un support à téléphone, pour suivre sans danger ledit chemin. Quant à nous, nous avons eu la chance de découvrir ainsi une plage secrète, une magnifique jetée et un rocher grandiose, entre autres choses. 40 $ pour deux heures (18 ans et plus), activité offerte du 15 avril au 1er octobre. Vélos électriques également offerts.