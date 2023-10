Les artistes se comptent par dizaines sur la Sunshine Coast. Qui s’en étonnera ? Pour avoir un aperçu de leurs créations, en matière de peintures, céramiques, tissages, pour beaucoup inspirés des richissimes faune et flore environnantes, on propose, et ce, à longueur d’année, une tournée des galeries. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de rester à l’affût, et dès que vous repérez un drapeau mauve, sachez qu’une galerie ou un studio vous attend. On compte au total plus de 70 adresses, entre Gibsons et Egmont. La toute jolie Harbour Gallery, dans le coin de Madeira Park, pour ne citer que celle-là, abrite une coopérative d’une vingtaine d’artistes locaux depuis près de 30 ans.