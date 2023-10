PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les options ne manquent pas pour se promener sur l’eau.

Bateau de pêche, planche à pagaie, voile, les options ne manquent pas pour se promener sur l’eau. Nous avons opté pour le kayak, et nous n’avons pas été déçus. Rien de tel pour se sentir seuls au monde, et surtout en communion avec la nature, qu’au milieu d’une baie, entourés de montagnes, littéralement assis sur l’eau salée. Un organisme propose même une virée de nuit, pour observer un phénomène unique : la luminescence du plancton. À la tombée du jour, et pendant plus de deux heures en pleine noirceur, on nous invite à pagayer en silence, à la queue leu leu, pour apprécier cette beauté magique de la nature. Avec comme seule et unique lumière l’éclairage des étoiles, il faut dire que l’affaire a quelque chose de quasi solennel. Sachez que les activités de nuit prennent fin début octobre, mais d’autres sorties en mer et sur différents bateaux sont offertes toute l’année.