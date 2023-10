PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le vaste verger de Banditry Cider est ouvert au public.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Visite de la cidrerie Banditry Cider, en compagnie du propriétaire Jamie Armstrong.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Côté bières, ne ratez pas Tapworks, une microbrasserie avec terrasse à l’étage, à Gibsons.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Sunday Cider propose une approche quasi viticole du cidre.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Visite de la cidrerie Sunday Cider en compagnie de son cofondateur, Clinton McDougall.









Les options locales pour vous hydrater après une bonne randonnée ne manquent pas. On ne s’en plaindra pas ! Côté bières, si vous êtes dans le coin de la bucolique petite ville de Gibsons, ne ratez pas Tapworks, une microbrasserie avec terrasse à l’étage avec vue sur la mer, laquelle offre une jolie sélection de bières brassées sur place (dehors !), plusieurs plats à grignoter (bols, burgers, tacos), chiens et enfants bienvenus. Côté cidreries, toujours près de Gibsons, deux adresses champêtres et familiales à signaler (chiens et enfants bienvenus toujours). D’abord : Banditry Cider, un vaste verger exploité par une jeune famille, qui organise, outre les dégustations de cidre brassé sur place, toutes sortes d’évènements informels. Enfin : Sunday Cider, lancé par deux amis passionnés (et leur famille), propose une approche quasi viticole du cidre. Pensez : des variétés plus complexes avec plus de tanins, divers pet nat (version cidre), même des collaborations avec des amis vignerons (pour des mélanges de fermentation uniques et originaux). « Et on essaie d’amener le cidre à la table ! », glisse, entre deux gorgées, le copropriétaire, Clinton McDougall.