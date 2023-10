Une balade à la ferme

Alpaga, qui es-tu ?

On fait difficilement plus attendrissant que cette petite bête, sorte de croisement entre un lama, un caniche et une peluche. Plusieurs fermes du Québec nous donnent l’occasion de découvrir l’alpaga et de fraterniser avec lui cet automne. Invitation à une escapade qui a tout pour ravir la famille.