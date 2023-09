WestJet, qui a acheté en mai les principales divisions d’aviation et de vacances de la société établie à Toronto dans le cadre d’une consolidation majeure du marché, a indiqué que les 18 Boeing 737 et les 2000 employés de Sunwing rejoindraient les activités du transporteur de Calgary dans le cadre d’une « transition tout en douceur ».

WestJet va intégrer Sunwing Airlines à ses activités d’ici un an

(Calgary) WestJet a annoncé vendredi son intention de fermer Sunwing Airlines et d’intégrer le transporteur à bas prix dans ses activités principales d’ici octobre de l’année prochaine.

La Presse Canadienne

WestJet, qui a acheté en mai les principales divisions d’aviation et de vacances de la société établie à Toronto dans le cadre d’une consolidation majeure du marché, a indiqué que les 18 Boeing 737 et les 2000 employés de Sunwing rejoindraient les activités du transporteur de Calgary dans le cadre d’une « transition tout en douceur ».

WestJet et Sunwing représentent ensemble 37 % de la capacité en sièges sur les vols directs vers des destinations soleil, et 72 % de ceux en provenance de l’Ouest canadien, selon un rapport du Bureau de la concurrence publié l’automne dernier.

Certains experts ont prévenu que cette décision pourrait entraîner une diminution du service et des tarifs plus élevés, en particulier dans l’Ouest canadien et dans les petites villes du pays.

Comme condition à l’approbation par Ottawa de l’acquisition de Sunwing, les deux parties se sont engagées à maintenir la capacité sur les routes les plus touchées et à conserver le siège social de Vacances Sunwing à Toronto, ainsi qu’à avoir un siège social régional à Montréal pendant au moins cinq ans.

WestJet se prépare également à intégrer sa filiale à bas prix Swoop sous sa bannière phare d’ici la fin du mois prochain, après avoir conclu une nouvelle convention collective qui place les pilotes des deux transporteurs sur un pied d’égalité en matière de rémunération.