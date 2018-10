À 90 secondes de péter les plombs

Sous pression dans l'autobus

Le comportement des usagers des transports en commun préoccupe notamment l'équipe derrière la campagne Take: 90. Le Royaume-Uni n'a d'ailleurs pas le monopole des gestes disgracieux dans les transports collectifs, fait remarquer Christophe Fortin: «Si on met des gens ultrastressés dans un environnement comme un autobus où ils sont entassés, et où la température augmente... je vous dirais que c'est comme une recette pour générer de l'agression ou de la colère.»

Le psychologue cite d'ailleurs une étude publiée en 2017 par des chercheurs de l'Université de Montréal et de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Ils ont documenté les effets des actes de violence graves chez des chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Montréal. On peut y lire le témoignage de plusieurs chauffeurs victimes d'actes de violence aussi subits qu'inexpliqués. «[...] Pendant que je me tournais la tête, le poing s'en venait. Il m'a frappé sur le menton. Il ne m'a rien dit non plus, il m'a radoté quelque chose après mais je ne me rappelle pas ce qu'il m'a dit là, j'étais sonné. Tu sais, il m'a rien dit, il m'a juste frappé en rentrant. [...] Il est resté, il est allé s'asseoir, comme si de rien n'était», a raconté un chauffeur participant à l'étude.

Comment agir sur la colère de certains usagers et réduire le nombre d'agressions ? Mieux vaut travailler en amont et améliorer, entre autres, le service et le confort de la clientèle, croit Christophe Fortin.

Réagir devant la colère

La colère ne s'exprime pas toujours avec les poings. Au quotidien, à la maison comme au travail, elle prend la forme de remarques assassines, de portes qui claquent, de cris... Dans un milieu de travail où cohabitent 300 à 400 employés, on peut assister à des milliers de manifestations de la colère chaque année, estime Jean Poitras, professeur titulaire à HEC Montréal et coauteur du livre Gestion des conflits au travail.

«La colère, souvent, c'est la manifestation d'autres choses. La personne a peur, la personne est frustrée, elle est déçue, ou triste.»

Lorsque la colère éclate, ajoute-t-il, mieux vaut toutefois éviter les grandes théories. «Vouloir raisonner quelqu'un à chaud, c'est comme essayer de raisonner quelqu'un qui vient de perdre 20 points de QI : c'est faisable, mais on se complique la vie! Quand on n'est pas en colère, on pense qu'un argument logique va aider. Ça ne marche pas comme ça.»

Pour les mêmes raisons, on évite de lancer un «calme-toi» bien senti au proche en colère. Jean Poitras suggère aux gestionnaires d'amener la personne en colère à exprimer rapidement ce qui la dérange. «Elle a besoin de le dire. Ensuite, on dit à cette personne: "J'ai besoin de temps pour penser à ce que tu viens de me dire." On fait une pause dans la discussion. Pendant ce temps-là, elle n'est pas en train de penser à ce qu'elle va nous dire. Elle l'a dit. Il y a plus de chances qu'elle commence à décompresser.»

Une pause comme celle suggérée par la campagne Take: 90, mais en plus efficace, croit le professeur.

Une émotion comme les autres

Est-ce si néfaste de se mettre en colère? Absolument pas, croit pour sa part le Dr Daniel Dufour, qui s'est longuement penché sur les effets du syndrome du choc post-traumatique. «La colère est une émotion mal aimée, alors que c'est une émotion comme les autres. On a envie de rire? On rit. On est en colère ? Là, on dit qu'il faut se taire. Ce qui est très négatif, c'est de la bloquer», soutient-il, avant d'ajouter qu'une colère réprimée peut avoir des conséquences comme l'anxiété ou encore le manque de confiance en soi.

«Il faut, au contraire, reconnaître qu'on est en colère. L'idée, c'est d'apprendre à la vivre pour soi-même, nuance l'auteur du livre Les tremblements intérieurs. On peut crier dans sa voiture, dans la forêt, dans un coussin... Il y a plein de façons de faire. C'est très physique, la colère. Il ne suffit pas d'en parler. L'exprimer, c'est la sortir de soi.»