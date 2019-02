Maquereau à l'huile d'olive: poisson vert

Réalité

Ce maquereau en conserve porte le logo MSC, l'abréviation du Marine Stewardship Council. Cela «garantit que la pêche est bien gérée et que ses produits sont récoltés de façon responsable», indique Laurence Brouard-Trudel, fondatrice de Lau à la bouffe et diplômée en sciences de la nutrition de l'Université d'Ottawa et du programme de cuisine professionnelle enrichie de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Produit en Pologne, ce maquereau a une chair ferme. L'absence de peau et d'arêtes satisfait les becs fins. «Le maquereau est un poisson avec une teneur élevée en protéines et en oméga-3, fait valoir Mme Brouard-Trudel. Si l'on regarde la liste des ingrédients, elle est courte, ce qui est bien. En revanche, il serait optimal d'opter pour un produit conservé dans l'eau plutôt que dans l'huile, pour diminuer la teneur en lipides du produit.»

Prix: 3,29 $ pour 115 g