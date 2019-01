Lupins au sel de mer: une super collation

Réalité

C'est vrai, ces lupins marinés sont une super collation. Ces légumineuses peuvent être grignotées telles quelles ou décortiquées. Au goût, on décèle une touche de sel et de vinaigre, plutôt agréable. Brami indique que les guerriers romains mangeaient déjà des lupins. Une portion de 25 haricots procure 7 g de protéines et 7 g de fibres, note Laurence Brouard-Trudel, diplômée du baccalauréat spécialisé en sciences de la nutrition de l'Université d'Ottawa et du programme de cuisine professionnelle enrichie de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. «Cette collation est optimale, puisqu'elle fait éviter les fringales entre les repas en permettant de bien contrôler son niveau d'énergie», souligne-t-elle.

5,29 $ pour 150 g