Yogourt de chèvre nature Riviera: doux pour la digestion

Ce que dit Riviera: «Choix santé de yogourt riche en probiotiques et plus facile à digérer.»

Réalité

«La liste d'ingrédients de ce yogourt est simple, il est enrichi en vitamine D et il contient des probiotiques, observe Raluca Ticala, nutritionniste et enseignante en techniques de diététique au cégep de Trois-Rivières. Ce sont trois atouts pour un yogourt.»

Maison Riviera dit travailler «avec les producteurs caprins du Centre-du-Québec et de la Montérégie» pour s'approvisionner en lait de chèvre. Le yogourt fait avec ce lait «possède des acides gras et des protéines qui sont plus faciles à digérer», confirme Mme Ticala. Attention, ce produit n'est toutefois pas sans lactose. Les personnes intolérantes au lactose peuvent l'essayer, sans garantie de succès.

La teneur en protéines de ce yogourt (12 g par portion de 175 g) en fait une collation rassasiante. Il faut toutefois aimer le goût du lait de chèvre, bien présent.

Prix: 5,59 $ pour 500 g