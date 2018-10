Riz à grains longs: du riz précuit

Réalité

C'est vrai, il n'y a que du riz dans cette boîte de carton. Ce riz n'est pas génétiquement modifié et il est naturellement sans gluten.

Comment se fait-il qu'il soit prêt en cinq minutes, alors que faire cuire du riz blanc à grains longs prend normalement de trois à quatre fois plus de temps? «Ce riz est prêt rapidement puisque la cuisson a déjà été entamée et qu'on a ensuite fait sécher les grains de riz», explique Karine Paiement, nutritionniste et cofondatrice d'Endorphine nutrition sportive.

«Le riz instantané a une texture un peu granuleuse et son coût est généralement plus élevé qu'un riz non cuit, en raison de la transformation qu'il a subie», ajoute la nutritionniste. Comme il n'est pas aussi nutritif qu'un riz blanc ordinaire, le riz-minute est parfois enrichi (notamment de fer), mais ce n'est plus le cas du Minute Rice.

L'impact de ce retrait «est mineur», selon Mme Paiement. Le riz précuit enrichi fournit environ 3 % des besoins quotidiens en fer par portion, contre 2 % pour le riz non enrichi.

Le mieux, c'est de choisir un riz à grains entiers comme le riz brun, plus riche en fibres, et de prendre le temps de le faire cuire soi-même. Quitte à le préparer la veille.

Prix: 3,58 $ pour 350 g