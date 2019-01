Faire le plein au Machina SmartBar

Nouvelle année rime souvent avec résolutions, et voici une raison de plus pour (re)prendre vos bonnes habitudes au Machina, ce centre intégratif de la santé et du sport du Mile End, avec l'ajout du Machina SmartBar.

À la fois comptoir santé, épicerie fine et boutique, l'endroit propose un menu rempli de bonnes choses, concocté par le chef S'Arto Chartier-Otis (Balnéa, Hvor, Makro), à savoir de nourrissants et succulents bols-repas, des salades riches et complètes, un toast à l'avocat, de réconfortantes soupes et des shakes et élixirs qui vous donneront de l'énergie avant ou après l'entraînement. Le genre de repas qui fait du bien!

5455, avenue De Gaspé

https://www.facebook.com/Machina-Smart-Bar-299686397541571