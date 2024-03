À défaut de se battre en championnat du monde, Christian Mbilli mettra ses deux titres en jeu face à l’Anglais Mark Heffron, le 25 mai, au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Mbilli (26-0, 22 K.-O.) tentera de défendre ses ceintures Internationale de la World Boxing Association (WBA) et Continentale des Amériques du World Boxing Council (WBC) des super-moyens face à Heffron (30-3-1, 24 K.-O.).

« Heffron, c’est un gars qui est du même calibre que Rohan Murdoch, contre qui il s’était battu à Québec, a indiqué le président d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, rejoint par La Presse Canadienne après la conférence de presse. C’est bien, parce que c’est un Anglais, ce sera une belle opportunité pour lui de se faire connaître dans ce marché. »

Après avoir signé une entente de co-promotion avec Top Rank, Mbilli, classé no 2 au WBC et à la WBA, no 3 à l’International Boxing Federation (IBF), ainsi que no 4 à la World Boxing Organization (WBO), attend toujours l’occasion de se frotter aux champions de la division, Saul « Canelo » Alvarez, David Benavidez et David Morrell. Que manque-t-il pour qu’on assiste finalement à l’un de ces duels ?

« C’est ça le but de l’entente avec Top Rank : mettre Mbilli sur les ondes de la télé conventionnelle deux ou trois fois par année. Ça va le mettre dans une situation où il va devenir un incontournable, a expliqué Estephan. On veut créer un engouement qui va faire en sorte que non seulement, il sera un incontournable par sa position, mais parce qu’il deviendra un adversaire payant pour eux. »

La demi-finale du gala sera assurée par le poids lourd Arslanbek Makhmudov (18-1, 17 K.-O.), qui tentera de venger sa première défaite chez les professionnels aux mains d’Agit Kabayel, contre Junior Fa (20-3, 11 K.-O.).

Fa, de la Nouvelle-Zélande, a déjà battu Makhmudov chez les amateurs, mais il vient de subir trois défaites à ses quatre dernières sorties, dont deux par K.-O.

Makhmudov voudra confirmer sa place parmi l’élite mondiale des poids lourds, lui qui pointe au 10e rang des aspirants de l’IBF et au 13e du WBC.

« Pour Arslanbek, Junior Fa, c’est un peu un match revanche, a noté Estephan. On l’a vu à Riyad, il faisait très bien contre Frank Sanchez. Il a fait 12 rounds contre Joseph Parker. On ne passe pas par un chemin facile pour lui. »

Un troisième combat d’envergure pour ce gala, qui sera présenté sur les ondes d’ESPN+, de PunchigGrace.com et de TVA Sports (pour les combats préliminaires), doit être divulgué sous peu.

L’aspirant mondial chez les mi-lourds Albert Ramirez (18-0, 15 K.-O.) — no 2 à la WBA, no 4 à la WBO, no 5 au WBC et no 8 à l’IBF — appartient aussi à Eye of the Tiger Management. Des rumeurs laissent entendre qu’il pourrait compléter cette carte.

En attendant, huit combats sont confirmés. Wilkens Mathieu, Mehmet Unal, Alexandre Gaumont, Luis Santana, Christopher Guerrero et Jhon Orobio seront également en action.

Spencer de retour bientôt

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Mary Spencer

La super-mi-moyenne Mary Spencer (8-2, 6 K.-O.) n’a pas été mise à contribution par EOTTM depuis sa victoire par abandon du 25 janvier dernier contre Sonya Dreiling. Estephan assure qu’elle remontera bientôt sur le ring, mais pas lors de cette carte du 25 mai.

« On aura une annonce pour Mary bientôt. Elle boxera peut-être même avant le 25 mai, a indiqué Estephan. On a quelque chose de bien intéressant pour elle. »

Le groupe tiendra son prochain gala le 11 avril au Casino de Montréal, alors qu’Erik Bazinyan affrontera Shakeel Phinn en finale. EOTTM annoncera sous peu la composition de son évènement du 6 juin.

Finalement, Imam Khataev (6-0, 6 K.-O.) sera en action à Perth, en Australie, le 12 mai prochain, en sous-carte du championnat d’unification des légers entre George Kambosos fils et Vasyl Lomachenko.